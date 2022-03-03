Украинцы ликвидировали генерал-майора РФ, замкомандующего 41-й российской армией 9 3.03.2022, 14:11

11,362

Андрей Суховецкий

Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого стало известно.

Украинские военные ликвидировали командира российской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

Об этом сообщил представитель "Союза десантников России" в Кировской области Сергей Чипилев, передает Цензор.НЕТ.

«Радио Свобода» подтвердило, что заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий был убит в ходе войны с Украиной.

47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно к 3 марта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».