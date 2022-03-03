закрыть
3 марта 2022, четверг, 14:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинцы ликвидировали генерал-майора РФ, замкомандующего 41-й российской армией

9
  • 3.03.2022, 14:11
  • 11,362
Украинцы ликвидировали генерал-майора РФ, замкомандующего 41-й российской армией
Андрей Суховецкий

Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого стало известно.

Украинские военные ликвидировали командира российской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

Об этом сообщил представитель "Союза десантников России" в Кировской области Сергей Чипилев, передает Цензор.НЕТ.

«Радио Свобода» подтвердило, что заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий был убит в ходе войны с Украиной.

47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно к 3 марта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик