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ВСУ полностью освободили от оккупантов Бучу под Киевом

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  • 3.03.2022, 14:14
  • 3,718
ВСУ полностью освободили от оккупантов Бучу под Киевом

В городе сожжено огромное количество военной техники РФ.

Вооруженные силы Украины полностью освободили город Буча Киевской области от российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады. Также видео опубликовал горсовет Бучи, передает gordonua.com.

"Важная победа! Город Буча под Киевом полностью освобожден от оккупантов! Над городом уже развевается украинский флаг", – говорится в сообщении.

Украинский флаг подняли рядом со зданием горсовета.

В ходе боев за город было сожжено огромное количество военной техники РФ.

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