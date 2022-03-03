ВСУ полностью освободили от оккупантов Бучу под Киевом 1 3.03.2022, 14:14

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В городе сожжено огромное количество военной техники РФ.

Вооруженные силы Украины полностью освободили город Буча Киевской области от российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады. Также видео опубликовал горсовет Бучи, передает gordonua.com.

"Важная победа! Город Буча под Киевом полностью освобожден от оккупантов! Над городом уже развевается украинский флаг", – говорится в сообщении.

Украинский флаг подняли рядом со зданием горсовета.

В ходе боев за город было сожжено огромное количество военной техники РФ.

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