Украинские бойцы «снесли башни» танкам оккупантов в Московском Бобрике 14 3.03.2022, 14:31

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Уничтожена еще одна механизированная колонна войск РФ.

Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области, что от нее остались лишь горы обгоревшего железа, пишет segodnya.ua.

Соответствующие фото показали военные 93 бригады ВСУ "Холодный яр".

На фото можно увидеть, что с танков послетали башни после ударов украинской армии.

"Вчера сообщали о недостойном поведении оккупантов в Московском Бобрике на Сумщине. На фото – колонна, которая должна была пройти через мост, который оккупанты вынуждали отстраивать местных жителей. Не доехали 20 км", – говорится в сообщении.

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