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Франция арестовала суперъяхту главы «Роснефти» Игоря Сечина

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  • 3.03.2022, 14:34
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Франция арестовала суперъяхту главы «Роснефти» Игоря Сечина

Судно пыталось экстренно покинуть порт на Лазурном берегу, но было задержано.

Французские таможенники арестовали суперъяхту "Аморе Веро", которая предположительно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщил в твиттере министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Судно пыталось экстренно покинуть порт в Ла-Сьоте на Лазурном берегу, но было задержано, передает svoboda.org.

85-метровая яхта раньше называлась "Святая княгиня Ольга" (Сейнт Принсесс Олга"), но была переименована после развода Игоря Сечина с Ольгой Сечиной. Впервые о судне стало известно в 2016 году, тогда оно оценивалось в 100 миллионов долларов.

Задержание и арест суперъяхты произошли из-за включения Сечина в санкционные списки ЕС после начала украинской войны. Глава "Роснефти" был внесён в список, так как, по мнению Евросоюза, является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты" и извлекает выгоду из дестабилизации в Украине.

В пресс-релизе, опубликованном министром, говорится, что яхта находилась на стоянке в Ла-Сьоте до 1 апреля, но экстренно отправилось в море после включения Сечина в санкционный список.

Сечин отрицал, что имеет отношение к судну. Он и его жена требовали уничтожить тираж "Новой газеты", написавшей о яхте. Иски были поданы и к другим российским СМИ, рассказавшим о расследовании "Новой".

В среду стало известно об аресте яхты одного из самых богатых россиян, предпринимателя Алишера Усманова.

В феврале из порта Гамбурга в Калининград перешла 82-метровая суперъяхта "Грейсфул", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным. Спустя две недели после того, как яхта зашла в Калининградский залив, Владимир Путин объявил о войне с Украиной.

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