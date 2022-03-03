Франция арестовала суперъяхту главы «Роснефти» Игоря Сечина 23 3.03.2022, 14:34

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Судно пыталось экстренно покинуть порт на Лазурном берегу, но было задержано.

Французские таможенники арестовали суперъяхту "Аморе Веро", которая предположительно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщил в твиттере министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Судно пыталось экстренно покинуть порт в Ла-Сьоте на Лазурном берегу, но было задержано, передает svoboda.org.

85-метровая яхта раньше называлась "Святая княгиня Ольга" (Сейнт Принсесс Олга"), но была переименована после развода Игоря Сечина с Ольгой Сечиной. Впервые о судне стало известно в 2016 году, тогда оно оценивалось в 100 миллионов долларов.

Задержание и арест суперъяхты произошли из-за включения Сечина в санкционные списки ЕС после начала украинской войны. Глава "Роснефти" был внесён в список, так как, по мнению Евросоюза, является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты" и извлекает выгоду из дестабилизации в Украине.

В пресс-релизе, опубликованном министром, говорится, что яхта находилась на стоянке в Ла-Сьоте до 1 апреля, но экстренно отправилось в море после включения Сечина в санкционный список.

Сечин отрицал, что имеет отношение к судну. Он и его жена требовали уничтожить тираж "Новой газеты", написавшей о яхте. Иски были поданы и к другим российским СМИ, рассказавшим о расследовании "Новой".

В среду стало известно об аресте яхты одного из самых богатых россиян, предпринимателя Алишера Усманова.

В феврале из порта Гамбурга в Калининград перешла 82-метровая суперъяхта "Грейсфул", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным. Спустя две недели после того, как яхта зашла в Калининградский залив, Владимир Путин объявил о войне с Украиной.

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