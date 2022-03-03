Россию ждет остановка целых отраслей 5 Максим Миронов

3.03.2022, 14:43

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Как санкции скажутся на экономике агрессора.

Меня многие просят прокомментировать санкции. Если вкратце, то мое научное заключение, как профессора финансов, доктора Чикагского университета - это п**дец. И двойной п**дец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждет. Объясняю на пальцах.

Очень скоро россиян ждет дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про еду, одежду, автомобили, бытовую технику и т.д. Россия очень сильно встроена в мировую торговлю. И уже крупнейшие операторы отказываются отправлять контейнеры в Россию. Но даже если случится чудо, и Россия найдет кого-то, кто готов отправлять контейнеры в Россию за три счетчика, то вопрос, как за это платить?

Экспортные доходы сократятся в разы, так как все покупатели будут стараться отказаться от российских товаров. Мы видим, что даже неподсанкционные нефтяные компании не могут найти покупателей на свою нефть. Газпром, главный экспортер газа, уже под санкциями, то есть он вообще непонятно как будет получать валютную выручку. Российский ЦБ накопил огромную кубышку, в 650 млрд долларов. Только больше половины этих резервов уже арестовано, а что делать с золотом тоже не очень понятно. Мало какой банк в мире захочет его купить у российского ЦБ, чтобы самому не попасть под санкции или огромные штрафы. Многие думают, что Россия за прошлые годы построила кучу заводов, только все эти заводы - автомобильные, авиационные, бытовой техники и т.д. - используют импортные компоненты. То есть в ближайшие месяцы нас ожидает остановка целых отраслей со всеми вытекающими последствиями - дефицитом товаров, массовой безработицей, соответственно, падением сбора налогов и, как следствие, проблемы с выплатой зарплат бюджетникам. Самолеты даже внутри России тоже скоро перестанут летать. Ведь они почти все импортные, а Запад уже запретили поставлять запчасти. Поэтому мы скоро увидим массовый вывод из эксплуатации самолетов. Интернет, каким мы его знали, тоже прикроют. Уже заблокировали кучу информационных сайтов, на днях собираются блокировать Википедию. Уже замедляют Twitter, Facebook. Собираются отключить YouTube. По поводу сельского хозяйства. А вы в курсе, что в России доля импортных семян почти 40%? А по картофелю доля импортных семян - 90%? То есть, конечно, что-нибудь аграрии придумают со временем, но как минимум в краткосрочной перспективе стоит ожидать дефицита базовой с/х продукции и резкого взлета цен.

И это тоже еще не все. Все, кто может свалить из страны, начнет валить. Уже активно валят. Правительство это понимает, поэтому и ввели сегодня кучу мер, чтобы удержать айтишников. Только они не сработают. Поэтому скоро, очень вероятно, введут выездные визы для определенных категорий или полностью закроют страну.

Единственный плюс из этой истории, что те, кто ностальгировал по СССР, смогут на своей шкуре прочувствовать все его прелести. И это будет не относительно травоядный СССР по типу Хрущева-Брежнева-Горбачева, а СССР, во главе которого стоит сумасшедший диктатор.

Максим Миронов, «Фейсбук»

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