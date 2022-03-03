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Украинский пилот нанес удар по колонне войск РФ и сумел уйти от зенитки

  • 3.03.2022, 14:33
  • 6,738
Украинский пилот нанес удар по колонне войск РФ и сумел уйти от зенитки

Видеофакт

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В соцсетях опубликовали видео очевидца, снявшего атаку украинского Су-24 на колонну российских войск, сообщает nv.ua.

Бомбардировщик нанес удар по военной техники ВС РФ, после чего сумел уйти от вражеской зенитки, открывшей по нему ответный огонь, о чем свидетельствуют характерные следы, оставшиеся в небе рядом с самолетом.

Информации о масштабах потерь, который Су-24 нанес вражеской колонне, пока не поступало.

Где именно было снято обнародованное видео, не уточняется.

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