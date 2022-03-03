В Василькове бойцы теробороны закрыла собой подвал с женщинами и детьми 1 3.03.2022, 14:48

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Среди героев – заслуженный художник Украины.

В городе Васильков на Киевщине во время боя с российскими диверсантами погибли три представителя теробороны. В частности, художник, заслуженный деятель Украины Сергей Пущенко, бойцы добровольческой группы Степан Ковалюк и Ярослав Гранитный, сообщает obozrevatel.com.

Мужчины защищали укрытие, в котором находились женщины с детьми и пенсионеры. О потере сообщил в Facebook экс-руководитель ривненского "Правого сектора", врач-травматолог Роман Коваль.

Он подчеркнул, что трагедия произошла в ночь на среду, 2 марта. Тероборона вступила в бой с российской диверсионной группой, целью которой был школьный подвал с мирными людьми.

Однако, отметил Коваль, бандиты не надеялись, что, кроме охранника школы, там еще есть наши бойцы и четверо мужчин из теробороны Василькова.

"Они приняли бой и ценой собственной жизни спасли жизнь людей, которые находились в бомбоубежище. Вы – сыновья своего народа! Слава вам, Герои Украины!" – добавил врач.

К посту он прикрепил снимки погибших украинцев. В частности, фото пробитого российской пулей паспорта 42-летнего активиста Ярослава Гранитного из города Ривне.

Известно, что его товарищ Степан Ковалюк тоже из Ривне, он 1985 года рождения. Сиротами остались его трое детей, пишет 0362.ua.

Добавим, что Сергей Пущенко – украинский график и живописец, культуролог. Заслуженный деятель искусств Украины. Родился на Днепропетровщине. После Владимировской десятилетки окончил Днепропетровское художественное училище (отделение живописи), а затем – Украинский полиграфический институт им. Ивана Федорова во Львове. С весны 2015 года он находился в зоне проведения боевых действий во время российской вооруженной агрессии против Украины. Написал серию портретов солдат 5-го отдельного батальона добровольческого украинского корпуса "Правого сектора" и 5-го отдельного батальона УДА. Впоследствии стал активным волонтером.

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