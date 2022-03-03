закрыть
3 марта 2022, четверг, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве обезвредили диверсионную группу РФ

4
  • 3.03.2022, 15:03
  • 11,344
В Киеве обезвредили диверсионную группу РФ

В машине диверсантов обнаружен целый арсенал оружия.

В четверг, 3 марта, украинские правоохранители обезвредили в Киеве российскую диверсионную группу.

Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции, передает nv.ua.

Двое злоумышленников были захвачены возле одной из станций метро, где они фотографировали прилегающую территорию.

В машине диверсантов, в которой находились еще двое их сообщников, был обнаружен арсенал оружия, в частности, РПГ-7 и заряд к нему, автоматы Калашникова со снаряженными магазинами, гранаты, самодельное взрывное устройство и тротиловые шашки.

Кроме того, ДРГ имела с собой канистры с бензином, карты Киева и поддельные пропуска.

Диверсантов передали сотрудникам СБУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик