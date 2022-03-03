В Киеве обезвредили диверсионную группу РФ

В Киеве обезвредили диверсионную группу РФ4
- 3.03.2022, 15:03
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В машине диверсантов обнаружен целый арсенал оружия.
В четверг, 3 марта, украинские правоохранители обезвредили в Киеве российскую диверсионную группу.
Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции, передает nv.ua.
Двое злоумышленников были захвачены возле одной из станций метро, где они фотографировали прилегающую территорию.
В машине диверсантов, в которой находились еще двое их сообщников, был обнаружен арсенал оружия, в частности, РПГ-7 и заряд к нему, автоматы Калашникова со снаряженными магазинами, гранаты, самодельное взрывное устройство и тротиловые шашки.
Кроме того, ДРГ имела с собой канистры с бензином, карты Киева и поддельные пропуска.
Диверсантов передали сотрудникам СБУ.