Что сейчас происходит на главных фронтах войны: оперативная информация 2 3.03.2022, 15:17

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Генштаб Украины опубликовал дневную сводку по состоянию на 3 марта.

Действуя коварно, оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, захватывая заложников. Вопреки нормам Международного гуманитарного права используют при бомбардировках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности. При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно используются реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ.

На Волынском направлении враг силами в 2 БТГр перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бигунь, Овруч, Пирожки, Резня, Украинка.

На Полесье оккупанты сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать КИЕВ с северного и северо-западного направлений.

На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.

На Сиверщине противник силами 41 общевойсковой армии, 90 танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ на направлении ЧЕРНИГОВ – КИЕВ силами до 5 БТГр, 2 Тгр РВиА пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно силами 2 БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.

7 БТГр, 3 ТГр РВиА, ТГр РХБз 6 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ, 2 общевойсковая армия ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия на Нежинском и Прилуцком направлениях.

В направлении ПОБЕДА – БРОВАРЫ выдвигаются до двух БТГр из состава 2 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ.

На Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов АХТЫРКА, БОГОДУХОВ, ЧУГУЕВ, ШЕВЧЕНКОВО.

На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжают удерживать в осаде населенные пункты СУМЫ, ЛЕБЕДИН и АХТЫРКА.

В Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку окружить ХАРЬКОВ с юга.

На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении на ИЗЮМ и закрепиться на каких-либо рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – в БТГр, пытается продолжить наступление в направлении ЗАПОРОЖЬЯ, частью сил – на МАРИУПОЛЬ.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно производят демонстрационные действия.

В Сумской области подразделения Вооруженных Сил Украины передовой группой вышли рубежи по линии Государственной границы Сумской области.

"Деморализованный враг продолжает нести потери! Это вы, с реальными фото и видео, вы можете видеть на наших ресурсах. Вместе победим! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

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