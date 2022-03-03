«Нас пустили на пушечное мясо»: российские солдаты отказываются воевать

«Нас пустили на пушечное мясо»: российские солдаты отказываются воевать6
- 3.03.2022, 15:25
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Военные собираются на стихийные митинги и обсуждают, как скорее вернуться домой.
Многие российские солдаты уже начинают понимать, что их бросили на пушечное мясо.
Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдер Украина».
«Не ели четыре дня, воевать не хотят. Пишут вот такие видео.
Ребята, сдавайтесь. Накормим, напоим, мама приедет — заберет», — комментируют авторы канала видео, записанное российским военным.