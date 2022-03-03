закрыть
3 марта 2022, четверг, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Нас пустили на пушечное мясо»: российские солдаты отказываются воевать

6
  • 3.03.2022, 15:25
  • 11,258
«Нас пустили на пушечное мясо»: российские солдаты отказываются воевать

Военные собираются на стихийные митинги и обсуждают, как скорее вернуться домой.

Многие российские солдаты уже начинают понимать, что их бросили на пушечное мясо.

Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдер Украина».

«Не ели четыре дня, воевать не хотят. Пишут вот такие видео.

Ребята, сдавайтесь. Накормим, напоим, мама приедет — заберет», — комментируют авторы канала видео, записанное российским военным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик