«Нас пустили на пушечное мясо»: российские солдаты отказываются воевать 6 3.03.2022, 15:25

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Военные собираются на стихийные митинги и обсуждают, как скорее вернуться домой.

Многие российские солдаты уже начинают понимать, что их бросили на пушечное мясо.

Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдер Украина».

«Не ели четыре дня, воевать не хотят. Пишут вот такие видео.

Ребята, сдавайтесь. Накормим, напоим, мама приедет — заберет», — комментируют авторы канала видео, записанное российским военным.

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