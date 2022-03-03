США ввели жесткий экспортный контроль в отношении Беларуси
- 3.03.2022, 15:48
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Ограничения идентичны тем, которые США ранее ввели против РФ за войну в Украине.
Министерство торговли США через Бюро промышленности и безопасности (BIS) ввело в отношении Беларуси строгий экспортный контроль в ответ на существенное содействие Беларуси дальнейшему вторжению России в Украину. Об этом говорится в официальном пресс-релизе министерства.
Применение этих мер контроля в отношении Беларуси поможет предотвратить перенаправление товаров, включая технологии и программное обеспечение, в оборонном, аэрокосмическом и морском секторах в Россию через Беларусь и снизит способность обеих стран вести военную агрессию, говорится в документе.
Экспортные ограничения идентичны тем, которые США ввели против России 24 февраля 2022 года.
Согласно документу, США запрещают экспортировать в Беларусь товары для оборонной, аэрокосмической и морской промышленности.
Также запрещен экспорт чувствительных товаров для предприятий Минобороны и министерства торговли Беларуси.
Запрет вступил в силу с 2 марта 2022 года.
24 февраля США ввели санкции и экспортные ограничения против России. Тогда же Минфин США ввел санкции против Беларуси.
2 марта США ввели санкции против 22 оборонных предприятий России.