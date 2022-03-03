Вся Украина поднялась против российских захватчиков (онлайн) 3.03.2022, 16:55

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(обновляется) Продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь и Харьков.

Украинцы восьмой день мужественно противостоят российскому вторжению. По данным украинских властей, самые горячие точки в стране сейчас — Харьков и Мариуполь.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию восьмых суток войны. Что происходило в Украине до 17:00 3-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

17:25 Разбитая колона оккупантов в Вознесенске Николаевской области.

17:23 Российские оккупационные войска обстреляли ракетами курортное село Затока в Одесской области. По данным ГСЧС, убитых и раненых нет.

17:18 Британская разведка: Шедшая на Киев многокилометровая колонна российской техники застопорилась. Согласно оценкам, колона остановилась на расстоянии около 29 км от Киева, «из-за стойкого сопротивления украинцев, механических поломок и пробок».

17:10 Оккупанты давали согласие на участие в военных действиях на территории иностранного государства.

17:00 Послушайте, что говорит простая украинская бабушка о российских оккупантах. Осторожно, нецензурная лексика.

16:49 Верховная Рада Украины обратилась к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям с требованием о срочном обеспечении защиты населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков

16:45 Украина во время войны получила помощи на 15 миллиардов долларов.

16:39 Под Сумами задержали четверых российских военных. Оккупанты взяты в плен добровольцами из территориальной обороны.

16:34 Забавное видео, как хозяйственные украинцы разбирают российскую технику на металлолом. В хозяйстве все пригодится.

16:32 Верховная Рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности на Украине

16:26 Мариуполь, который оккупанты обстреливали 14 часов подряд, на грани гуманитарной катастрофы.

В настоящее время водоснабжение, электроснабжение, пути подвоза продуктов питания заблокированы. По словам главы ОГА, в больницах города находятся более 200 раненых мирных жителей.

16:24 Как выглядит Бородянка под Киевом после удара российских фашистов.

16:21 Работа украинских «Байрактаров» в Херсонской области. От российской техники осталась лишь груда металла.

16:07 В Мелитополе оккупанты столкнулись с «теплым» приемом местных жителей. Их отправляют домой.

15:59 Украинские ПВО сбили российский самолёт в Одесской области. Он пытался обстрелять электроподстанцию в селе у Затоки Белгород-Днестровского района. Очевидцы говорят, что пилот успел катапультироваться. Сейчас его ищут.

15:54 В городе Корюковка Черниговской области российские оккупанты обокрали местную церковь в поисках еды.

15:48 Украинский боксер Александр Усик:

— Да, мы не хотим воевать. Мы и в 2014 не хотели. Но к нам домой пришли, и начали убивать наших детей. И мы обязаны обороняться. Потому что мы защищаемся, а не нападаем.

15:46 Украинские дети призывают остановить войну.

15:44 Администрация Байдена обратилась в Конгресс США с просьбой одобрить выделение 32,5 млрд долларов на поддержку Украины.

15:34 Российские солдаты рассказывают о том, в каких условиях им приходится находиться в Украине:

— Нас кинули, как пушечное мясо. Нам 3-й день обещают, что нас отвезут домой, но никто не везет. Мы спим на полу, без еды и воды.

15:30 В Россию потоком идут гробы погибших в Украине солдат. В Челябинске в закрытом гробу похоронили танкиста.

15:25 206-й батальон терробороны Киева спас более 400 женщин и детей из разбомбленного оккупантами Ирпеня.

15:23 Оккупанты расстреляли главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко:

— По словам очевидцев, твари зашли во двор его дома и застрелили Юрия Ильича. На текущий момент ВСУ зашли в аэропорт Гостомеля и гонят кадыровцев из Бучи.

15:19 Арестович про ситуацию под Харьковом: — Наступление россиян на Харьков скоро можно будет брать в кавычки.

15:17 Под Киевом русские самолеты бомбят частный сектор. Еще одно фотодоказательство военных преступлений.

15:10 Защитник и защитница Украины сегодня расписались в забаррикадированном горсовете на Ровенщине.

15:07 На деньги, собранные белорусами, куплено два реанимобиля для Украины.

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