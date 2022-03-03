Вся Украина поднялась против российских захватчиков (онлайн)
- 3.03.2022, 16:55
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(обновляется) Продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь и Харьков.
Украинцы восьмой день мужественно противостоят российскому вторжению. По данным украинских властей, самые горячие точки в стране сейчас — Харьков и Мариуполь.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию восьмых суток войны. Что происходило в Украине до 17:00 3-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
17:25 Разбитая колона оккупантов в Вознесенске Николаевской области.
17:23 Российские оккупационные войска обстреляли ракетами курортное село Затока в Одесской области. По данным ГСЧС, убитых и раненых нет.
17:18 Британская разведка: Шедшая на Киев многокилометровая колонна российской техники застопорилась. Согласно оценкам, колона остановилась на расстоянии около 29 км от Киева, «из-за стойкого сопротивления украинцев, механических поломок и пробок».
17:10 Оккупанты давали согласие на участие в военных действиях на территории иностранного государства.
17:00 Послушайте, что говорит простая украинская бабушка о российских оккупантах. Осторожно, нецензурная лексика.
16:49 Верховная Рада Украины обратилась к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям с требованием о срочном обеспечении защиты населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков
16:45 Украина во время войны получила помощи на 15 миллиардов долларов.
16:39 Под Сумами задержали четверых российских военных. Оккупанты взяты в плен добровольцами из территориальной обороны.
16:34 Забавное видео, как хозяйственные украинцы разбирают российскую технику на металлолом. В хозяйстве все пригодится.
16:32 Верховная Рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности на Украине
16:26 Мариуполь, который оккупанты обстреливали 14 часов подряд, на грани гуманитарной катастрофы.
В настоящее время водоснабжение, электроснабжение, пути подвоза продуктов питания заблокированы. По словам главы ОГА, в больницах города находятся более 200 раненых мирных жителей.
16:24 Как выглядит Бородянка под Киевом после удара российских фашистов.
16:21 Работа украинских «Байрактаров» в Херсонской области. От российской техники осталась лишь груда металла.
16:07 В Мелитополе оккупанты столкнулись с «теплым» приемом местных жителей. Их отправляют домой.
15:59 Украинские ПВО сбили российский самолёт в Одесской области. Он пытался обстрелять электроподстанцию в селе у Затоки Белгород-Днестровского района. Очевидцы говорят, что пилот успел катапультироваться. Сейчас его ищут.
15:54 В городе Корюковка Черниговской области российские оккупанты обокрали местную церковь в поисках еды.
15:48 Украинский боксер Александр Усик:
— Да, мы не хотим воевать. Мы и в 2014 не хотели. Но к нам домой пришли, и начали убивать наших детей. И мы обязаны обороняться. Потому что мы защищаемся, а не нападаем.
15:46 Украинские дети призывают остановить войну.
15:44 Администрация Байдена обратилась в Конгресс США с просьбой одобрить выделение 32,5 млрд долларов на поддержку Украины.
15:34 Российские солдаты рассказывают о том, в каких условиях им приходится находиться в Украине:
— Нас кинули, как пушечное мясо. Нам 3-й день обещают, что нас отвезут домой, но никто не везет. Мы спим на полу, без еды и воды.
15:30 В Россию потоком идут гробы погибших в Украине солдат. В Челябинске в закрытом гробу похоронили танкиста.
15:25 206-й батальон терробороны Киева спас более 400 женщин и детей из разбомбленного оккупантами Ирпеня.
15:23 Оккупанты расстреляли главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко:
— По словам очевидцев, твари зашли во двор его дома и застрелили Юрия Ильича. На текущий момент ВСУ зашли в аэропорт Гостомеля и гонят кадыровцев из Бучи.
15:19 Арестович про ситуацию под Харьковом: — Наступление россиян на Харьков скоро можно будет брать в кавычки.
15:17 Под Киевом русские самолеты бомбят частный сектор. Еще одно фотодоказательство военных преступлений.
15:10 Защитник и защитница Украины сегодня расписались в забаррикадированном горсовете на Ровенщине.
15:07 На деньги, собранные белорусами, куплено два реанимобиля для Украины.