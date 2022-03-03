Белорусские кинематографисты выступили против войны в Украине 3.03.2022, 16:21

2,374

Представители киносообщества осудили действия российского агрессора.

Более 120 представителей белорусского киносообщества выступили против войны и с осуждением российской агрессии. Открытое письмо подписали кинорежиссеры, продюсеры, актеры, операторы, фестивальные менеджеры, кинокритики. В числе подписантов известные режиссеры: победитель Амстердамского кинофестиваля IDFA Андрей Кутило (фильмы «Сума», «Стриптиз и война»), участник Берлинского кинофестиваля Андрей Полуян («Смелость»), победительница Одесского кинофестиваля Дарья Жук («Хрусталь»), лауреат Варшавского кинофестиваля Влада Сенькова (фильм «II»), лауреат Artdocfest Максим Швед («Чистое искусство», «Маршрут перестроен»), продюсерка, основательница кинофестиваля «Паўночнае ззянне» Воля Чайковская, программный директор Игорь Сукманов и многие другие.

Текст обращения опубликовал Telegram-канал «BelarusDocs»:

— Дорогие украинцы, уважаемое международное сообщество, дорогие коллеги-кинематографисты,

Мы, белорусское киносообщество, решительно осуждаем военную агрессию России против Украины. Мы возмущены тем, что российский агрессор использует нашу территорию для обстрела Украины смертоносными ракетами.

Многих белорусских кинематографистов встретили и поддержали в Украине после репрессий, которые мы пережили в 2020 году. Мы выражаем нашу искреннюю солидарность со смелым украинским народом, который бесстрашно борется за свободу своей страны. Как люди искусства, мы четко видим разницу между добром и злом. В реальной жизни нет места злу.

Мы требуем вывода российских войск с территории Украины и Беларуси.

Мы требуем немедленно прекратить войну.

Слава Україні!

Список пополняется новыми именами и доступен по ссылке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».