«Здесь вы все ляжете»: пленные россияне из-под Житомира обратились к тем, кто еще не сдался

«Здесь вы все ляжете»: пленные россияне из-под Житомира обратились к тем, кто еще не сдался4
- 3.03.2022, 16:24
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«Коллег по оружию» призвали писать рапорты на увольнение.
Пленные российские военные обратились к родным и солдатам в России с просьбой распространить правдивую информацию о войне РФ в Украине и отказаться участвовать в ней.
Соответствующее видео обнародовала СБУ, передает УНИАН.
Один из оккупантов, взятых в плен под Житомиром, призвал "коллег по оружию" писать рапорты на увольнение, чтобы избежать смерти в Украине.
"У командования РФ нет никакой тактики, мы просто выживаем здесь... Ребята в России, пишите рапорты, не езжайте сюда, лучше оставайтесь со своими семьями. Здесь вы все ляжете", - сказал российский военный.
Как отметили в СБУ, еще один российский оккупант осознал, что за вторжение в Украину большинство захватчиков заплатит своей жизнью.
"Он был взят в плен под Житомиром. И прозрение наступило только после того, как его "коллег по оружию" уничтожили украинские ВСУ", — говорится в сообщении.