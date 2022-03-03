Reuters: Белорусским банкам грозит отключение от SWIFT 2 3.03.2022, 16:55

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ЕС начал готовить действия против белорусского финансового сектора.

Европейский Союз рассматривает возможность отключения банков в Беларуси от международной финансовой системы SWIFT.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя ЕС (перевод — unian.net).

"В отношении SWIFT - мы также рассматриваем сейчас подготовку действий для белорусского финансового сектора, впрочем, понимаем, что SWIFT не является настолько стратегически важным в экономике Беларуси, как для российской стороны", - цитирует издание европейского чиновника.

Напомним, 24 февраля Россия ворвалась в Украину, войска агрессора начали бомбить военные объекты, а затем атаковали и мирные города. Украинскую территорию также бомбили с территории Беларуси.

Ряд стран мира решили наказать российские власти за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции.

Европейский Союз, в частности, с 12 марта отключает от SWIFT семь российских банков. От SWIFT отключат такие банки: "Банк России", "ВТБ", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк" и ВЭБ.РФ".

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