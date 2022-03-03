ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи 1 3.03.2022, 17:05

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Пакет поможет Киеву в героической борьбе против варварской агрессии России.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис 3 марта подписал меморандум с Украиной о предоставлении стране €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом Домбровскис написал в Twitter, сообщает gordonua.com.

"Этот пакет предоставит поддержку украинскому правительству, помогая финансировать их потребности в героической борьбе против варварской агрессии России", – сообщил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил ЕС за поддержку. Это поможет укрепить экономический потенциал Украины, отметил он.

#ЄС щойно підписав Меморандум з Україною про надання €1,2 млрд макрофінансової допомоги. Щиро дякуємо справжньому другу 🇺🇦 @VDombrovskis. Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі https://t.co/0YiYAfhb3D — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 3, 2022

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