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ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи

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  • 3.03.2022, 17:05
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ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи

Пакет поможет Киеву в героической борьбе против варварской агрессии России.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис 3 марта подписал меморандум с Украиной о предоставлении стране €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом Домбровскис написал в Twitter, сообщает gordonua.com.

"Этот пакет предоставит поддержку украинскому правительству, помогая финансировать их потребности в героической борьбе против варварской агрессии России", – сообщил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил ЕС за поддержку. Это поможет укрепить экономический потенциал Украины, отметил он.

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