Верховная Рада призвала мировое сообщество обеспечить защиту мирных украинцев 1 3.03.2022, 17:10

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Обращение к ООН, Красному Кресте и Европейскому парламенту.

Украинский парламент просит ООН, Красный Крест и Европейский парламент обеспечить защиту мирных жителей от вооруженных нападений страны-агрессора Российской Федерации, сообщил первый заместитель Верховной Рады Украины Александр Корниенко, пишет "Интерфакс Украина".

"Украинский парламент обратился к ООН, Красному Кресту, Европейскому парламенту, международным организациям и правительствам иностранных государств немедленно обеспечить защиту мирных жителей от вооруженных нападений со стороны России", - сообщил Корниенко в Твиттере в четверг.

Первый вице-спикер сообщил, что данное постановление было принято на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Рада требует немедленное введение бесполетной зоны над территорией Украины, безотлагательное открытие "зеленых» коридоров" для безопасной эвакуации людей, а также введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.

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