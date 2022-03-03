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«В Украине горят не факелы, а российские танки»

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  • 3.03.2022, 17:16
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«В Украине горят не факелы, а российские танки»

Дмитрий Кулеба поставил Лаврова на место

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в распространении дезинформации о том, что якобы в Украине проходят "факельные шествия нацистов", которых охраняют на государственном уровне.

Такой комментарий министр дал "Украинской правде".

"Лавров, поймите: сейчас единственная идеология в Украине – это народная война против российских захватчиков. Вы бросили в мясорубку российских солдат, которых вам, очевидно, совсем не жалко. В Украине горят не факелы, а российские танки", – обратился Кулеба к российскому министру.

Кулеба подчеркнул, что, в отличие от руководства России, Зеленский и армия вместе с украинским народом – как в военное время, так и в мирное. "Владимир Зеленский не прячется в бункерах и не держится на расстоянии футбольного поля от своих людей", – резюмировал глава МИД.

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