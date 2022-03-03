«Кадыровцев» выбивают из окрестностей Бучи
- 3.03.2022, 17:21
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Врага вытесняют за пределы города в открытое поле, чтобы там уничтожить.
На подступах к Буче, расположенной под Киевом, продолжаются бои, идут уличные бои в самом городе.
Об этом сообщил городской глава Бучи Анатолий Федорук в объединенном эфире украинских телеканалов, передает pravda.com.ua.
"Буча – украинский город. Продолжаются бои на подступах. Враг на некоторых направлениях прорвался, продолжаются уличные бои. Вооруженные Силы Украины оказывают достойное сопротивление. Выталкивают фактически врага за пределы города в открытое поле, чтобы его там уничтожить.
Бои продолжаются между Бучей и Ворзелем. И со стороны Гостомеля. Но ВСУ, ТРО работают, взаимодействуют", – заявил Анатолий Федорук.
Федорук также сообщил, что "бои уже не утихают 4 часа подряд".
"Вошли кадыровцы. Вооруженные Силы Украины вытесняют их в сторону Ворзеля и за Бучу", – сказал мэр.
Федорук подчеркнул, что информация о массовой эвакуации не соответствует действительности.
"Такой эвакуации граждан, как мы наблюдали в первые дни, нет. Потому что это небезопасно для граждан", – уточнил он.
"Граждане в бомбоубежищах, паники нет. Город управляемый, контролируемый. Держимся", – добавил мэр.