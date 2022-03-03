Официально: Украина национализирует российские активы 7 3.03.2022, 17:25

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Верховная Рада приняла закон.

Верховная Рада Украины проголосовала за закон, определяющий порядок национализации активов юридических и физических лиц РФ.

Об этом сообщается на сайте ВРУ, передает pravda.com.ua.

Речь идет о законопроекте №7122, который утром того же дня поддержал Налоговый комитет.

Законопроектом предлагается определить правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности Российской Федерации, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и его резидентов.

Так, государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих РФ и его резидентам.

Изъятие российских активов осуществляется без возмещения. Решение о национализации принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводится в действие указом президента. Перечень под отчуждение представляет Кабинет министров.

Все национализированные активы будут находиться в собственности правительства. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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