«Блаблакар, ты не заблудился?»: украинцы показали «поджаренную» технику РФ 3.03.2022, 17:35

7,378

Технику врага назвали «зомболендом» из-за ее маркировки буквой Z.

Украинцы показали несколько единиц военной техники врага, которую "поджарили" Вооруженные силы Украины.

Видео появилось в сети, передает unian.net.

На кадрах видно по меньшей мере три единицы техники. Они сгорели дотла. Локацию автор ролика не указал, но иронично отметил, что после победы трофеи пойдут на лом.

"Тут есть к чему приглядеться. Тут нам железок из "зомболенда" навалило. Одна "зомболенд", вторая... Алло, слышишь, блаблакар, ты не заблудился?",- говорит автор ролика.

Отметим, что мужчина назвал технику врага "зомболендом", ведь ее маркировали буквой Z.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».