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Верховная Рада утвердила всеобщую мобилизацию в Украине

  • 3.03.2022, 17:39
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Верховная Рада утвердила всеобщую мобилизацию в Украине

Украинцы еще до принятия закона поднялись против российских оккупантов.

Верховная Рада приняла проект закона об утверждении указа президента Украины о введении по всей стране всеобщей мобилизации в связи с полномасштабным вторжением России. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании парламента, сообщает segodnya.ua.

Мобилизация объявлена в Киеве и во всех областях Украины, за исключением оккупированного Крыма.

Мобилизация проводится в течение 90 суток. Кроме призыва резервистов, также разрешается изымать для нужд армии и других военных формирований Украины автомобильный транспорт граждан.

Также разрешается временное выделение зданий, сооружений, земельных участков, предоставление услуг для нужда армии.

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