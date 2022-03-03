Разведка: Возле Гомеля белорусские солдаты отказались выдвигаться в сторону Украины
- 3.03.2022, 17:54
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Контрактники готовы писать рапорта, а срочники боятся и не хотят воевать.
Источник в украинской разведке сообщил, что в Беларуси неподалеку города Гомель солдаты армии РБ отказались от выдвижения в сторону границы с Украиной.
Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Контрактники готовы писать рапорта, а срочники боятся и не хотят воевать. Командиры говорят, что они просто постоят на границе, но им никто не верит. Солдатам угрожают уголовными делами.