закрыть
3 марта 2022, четверг, 18:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разведка: Возле Гомеля белорусские солдаты отказались выдвигаться в сторону Украины

  • 3.03.2022, 17:54
  • 10,344
Разведка: Возле Гомеля белорусские солдаты отказались выдвигаться в сторону Украины

Контрактники готовы писать рапорта, а срочники боятся и не хотят воевать.

Источник в украинской разведке сообщил, что в Беларуси неподалеку города Гомель солдаты армии РБ отказались от выдвижения в сторону границы с Украиной.

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Контрактники готовы писать рапорта, а срочники боятся и не хотят воевать. Командиры говорят, что они просто постоят на границе, но им никто не верит. Солдатам угрожают уголовными делами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников