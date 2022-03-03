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Россияне потопили возле Одессы принадлежащее Эстонии гражданское судно

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  • 3.03.2022, 18:05
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Россияне потопили возле Одессы принадлежащее Эстонии гражданское судно

На борту находились шесть моряков.

Принадлежащее эстонской компании грузовое судно Helt под флагом Панамы было обстреляно в акватории Черного моря и затонуло вблизи Одессы. На борту находились 6 моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль Администрации морских портов Украины в Facebook.

Helt был обстрелян 3 марта и получил пробоину ниже ватерлинии. После этого экипаж подал сигнал Mayday (сигнал бедствия), а затем сообщил, что пересаживается на плоты.

Исполнительный директор компании Vista Shipping Agency Игорь Ильвес в комментарии Reuters заявил, что двое моряков спаслись на плоту. Зато еще четверо – пропали без вести.

Отметим, что Vista Shipping Agency зарегистрирована в Эстонии. Судно Helt было построено в 1985 году. Валовой тоннаж – 1473 тонны.

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