В белорусских банках — паника из-за возможного отключения от SWIFT 4 3.03.2022, 18:10

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Белорусов массово просят делать дополнительные зарплатные карты на российской системе «Мир».

У части россиян перестали работать карты MasterCard и Visa, потому что их банки попали под санкции. Беларуси это тоже коснулось. Клиенты многих банков сообщают о проблемах при оплате картами за границей и внутри страны. Параллельно с этим читатели zerkalo.io рассказывают, что на работе им стали предлагать перейти на российскую платежную систему «Мир».

«Мир» — российская национальная платежная система. Она, сказано на официальном сайте, «призвана обеспечить финансовую безопасность страны и независимость банковских услуг в России от внешних политических и экономических факторов». Многие белорусские банки выпускают карты этой системы — первым, в 2018 году, стал «Банк ВТБ (Беларусь)». 1 января 2022 года российская система «Мир» была окончательно интегрирована с системой «Белкарт».

Уже несколько дней читатели из разных регионов страны сообщают, что на работе им предлагают перейти на карты платежной системы «Мир». Одних белорусов это, например, затронуло в конце 2021-го, других — в начале 2022-го.

— Я живу в Гродненской области и работаю в сфере образования. У меня была карта Visa, на нее и приходила зарплата. В конце января в школу приехал сотрудник банка, администрация собрала работников, и нам сообщили, что будут делать дополнительные карты, — рассказывает собеседник и клиент Беларусбанка. — Мы заполнили документы и через две недели получили Белкарт. Моя Visa закончилась, поэтому зарплата мне приходит на новую карту. Коллеги, у которых работают прежние карты, говорят, новые пока просто лежат без дела.

— А как вам объяснили, зачем вам Белкарт?

— Боятся, что Беларусь отключат от SWIFT, — отвечает собеседник.

Сразу несколько читателей сообщили, что новые карты сказали завести и работникам Интеграла. Судя по документу, который прислали в редакцию, сделано это «в связи с действиями международных санкций».

— Работникам общества (Интеграла. — Прим. Zerkalo.io), имеющим зарплатную карту ОАО «АСБ Беларусбанк», необходимо организовать оформление и получение зарплатной карты (Белкарт «МИР») к основному зарплатному карт-счету. Карта будет выдаваться бесплатно, — сказано в документе. — Для оформления и выдачи карт на территории предприятия будут работать сотрудники ОАО «АСБ Беларусбанк».

Сделать дополнительные карты сказали и сотрудникам Брестэнерго, Березовской ГРЭС, Белоозерскэнергоремонта, а также Барановичиэнергостроя. Их работники — клиенты Белагропромбанка.

— Прошу донести эту информацию до своих подчиненных для их самостоятельного обращения в отделения банка с целью получения данных карт, либо организовать централизованную выдачу на местах […], — говорится в документе, который прислал в редакцию сотрудник одной из этих организаций.

Об этом же сообщают сотрудники Белгидромета, Мозырских электросетей, Минского отделения БЖД, а также сети магазинов «Перекресток» из Могилева.

— С января 2022 года нас перевели с Беларусбанка в Белагропромбанк. Если раньше мы могли выбрать любую карту, то теперь, если хочешь получать зарплату, открывай сразу две: одну MasterCard и к ней обязательно Белкарт с «Миром», — сообщает работник «Перекрестка».

Были читатели, которым об оформлении дополнительной карты сказали только в среду, 3 марта, и те, кому ее вручили в банке вместе с основной.

— Родители меняли карту, и им выдали сразу две: одну — Visa, вторую — «Белкарт», — написал один из читателей.

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