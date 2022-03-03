Мобилизованных из ОРДЛО бросят на штурм Киева и Одессы «пушечным мясом»4
- 3.03.2022, 18:13
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Большинство из этих людей имеют российские паспорта.
Жителей ОРДЛО, которых накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину мобилизовали марионетки "ЛДНР", россияне бросят "пушечным мясом" на штурм Одессы и Киева.
Об этом в Facebook написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УНИАН.
Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.
Большинство из этих людей имеют российские паспорта.
"Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса", - заявил Залужный.
Он подчеркнул, что такие действия России являются военным преступлением и вопиющим нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ.