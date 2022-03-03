Борислав Береза: Либо действует украинская агентура, либо в РФ зреет дворцовый переворот 4 3.03.2022, 18:20

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Борислав Береза

Есть вероятность, что в ближайшее время свихнувшийся диктатор скоропостижно умрет.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза поделился своими мыслями по поводу неудач российской армии на украинской земле:

— Хочу поделиться с вами своими размышлениями. Сразу скажу, что они базируются на анализе той информации, которая у меня есть, а ее немного, на общении с экспертами и на догадках. Так что это не моя классическая аналитика, которая базируется исключительно на точных данных, а именно размышления.

Начнем с того, что такие операции, как вторжение в Украину, готовятся очень долго и основательно. Значит, подготовка шла минимум год. Теперь добавьте к этому, что работала огромная команда аналитиков, экспертов, военных и спецслужб. Надо не забывать и о том, что огромное количество шпионов интегрированы в разные эшелоны власти и снабжали все это время врага информацией. А кроме того, через них шел саботаж тех военных направлений, которые особенно болезненны для Кремля. И все равно Путин проигрывает эту войну. Не какой-то один бой. А именно войну. Притом как на полях сражений, так и в информационном поле. Оцените!

Позавчера вечером под Баштанкой ВСУ разгромили колонну из более чем 200 автомобилей. Оставшиеся оккупанты заняли круговую оборону. После чего их накрыли. Выживших нет. Я общался с непосредственным участником событий, и он сказал, что это было, как в тире. Более того, колонну вывели на пристрелянную заранее позицию. А это о многом говорит. Это значит, что наши не просто ждали оккупантов и обладали информацией о них, а тех вели, как стадо на убой.

Перед этим была попытка высадки десанта в Одесском порту. Несколько десятков российских десантников выкинули... в ледяную воду. И они, конечно же, утонули. За этим спокойно наблюдали наши бойцы, которые не сделали ни единого выстрела. Все сделала температура воды. И те, кто отправил десантников на верную смерть.

Теперь об уничтожении кадыровцев и чеченского генерала Магомеда Тушаева, руководителя 141-го моторизованного полка кадыровской гвардии. Информацию об их планах, маршруте и количестве наши военные получили из прямого "слива" информации ФСБ. И это не наш крот. Это лучше. Это их, внутрироссийские, разборки. А наши проверили инфу и, получив подтверждение всех данных, использовали информацию, чтобы нанести урон и ликвидировать как можно больше оккупантов. И это получилось.

Кроме того, надо отметить, что было немало однотипных операций, когда российская техника вырывалась вперед и у нее заканчивалось топливо. Но при этом топливо, которое отстало, в итоге так и не подвозилось. Его уничтожали наши Bayraktar или просто захватывали силы ВСУ. А потом эту технику либо уничтожали, либо ВСУ захватывали ее. И все операции – как под копирку.

Я мог бы перечислить еще немало таких операций, которые говорят об одном – нам активно "сливается" инфа из штабов врага. Возникает вопрос – это наша агентура или в РФ зреет дворцовый переворот, который может возглавить кто-то из российских генералов, уже примеряющих на себя корону нового президента РФ. И действительно, ведь можно будет потом обвинить Путина в том, что он отправил на убой огромное количество сынов России и из-за его амбиций потеряно немало техники, которая стоит много денег. Плюс санкции и недовольство большого российского бизнеса... Все это говорит, что могут сложиться такие условия, при которых шарф или табакерка опять будут востребованы для активного влияния на власть РФ.

Это лишь мои размышления, не более. Но что-то мне подсказывает, что ситуация может развернуться по такому сценарию. Или уже идет по нему. В конце концов, даже генералы российской армии или ФСБ не сильно хотят превращаться в ядерный пепел и чтобы их дома на Рублевке накрывал ядерный взрыв. А еще есть их дети, внуки, любовницы и любовники, которые тоже не сильно мечтают о таком будущем. Поэтому я думаю, что мы можем увидеть в ближайшее время, как свихнувшийся диктатор скоропостижно умрет. От инфаркта, "Новичка" или табакерки. Конечно же, табакерка выглядит исторически привлекательнее, но российская власть дурно знакома с историей и может предпочесть "Новичок". Время покажет. А пока мы наблюдаем, как системно уничтожается российская живая сила и дорогостоящая техника, которую выводят под прицел ВСУ. И ждем развития ситуации в Кремле.

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