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Оккупанты открыли огонь по мирным людям на блокпосту и вошли в Энергодар

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  • 3.03.2022, 18:31
  • 8,478
Оккупанты открыли огонь по мирным людям на блокпосту и вошли в Энергодар

В городе находится крупнейшая в Европе АЭС.

Российские оккупационные войска начали прорываться в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. До этого на блокпосте в город собрались мирные жители, которые не пропускали агрессора, сообщает «Главред».

Мэр города сообщил, что враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения.

Он призвал людей не выходить из домов.

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