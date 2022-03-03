Оккупанты открыли огонь по мирным людям на блокпосту и вошли в Энергодар

Оккупанты открыли огонь по мирным людям на блокпосту и вошли в Энергодар2
- 3.03.2022, 18:31
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В городе находится крупнейшая в Европе АЭС.
Российские оккупационные войска начали прорываться в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. До этого на блокпосте в город собрались мирные жители, которые не пропускали агрессора, сообщает «Главред».
Мэр города сообщил, что враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения.
Он призвал людей не выходить из домов.