Украинские разведчики захватили командно-штабную машину российских оккупантов 2 3.03.2022, 18:58

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Во время боя экипаж модуля был уничтожен.

Украинские разведчики захватили командно-штабную машину российских оккупантов. Об этом 3 марта в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает gordonua.com.

"2 марта на северо-западном направлении Киева подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины захватило российский модуль разведки и управления 9С932-1 (Барнаул-Т). Назначение машины – разведка воздушных целей. Цель ее пребывания на нашей территории – противодействие работе украинской авиации", – говорится в сообщении.

Во время боя экипаж модуля был уничтожен.

По данным украинской разведки, вместе с машиной в руки украинских разведчиков попала документация подразделения оккупантов, личные документы российских военных, карты и средства связи.

Машину разведчики передали в распоряжение 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Она уже находится на боевом дежурстве.

"Изъятые документы тщательно изучаются украинскими разведчиками. Прорабатываются личные данные российских военнослужащих, участие которых в войне против Украины официально задокументировано. Первые выводы из изученных документов: в российской армии огромная проблема с хищением военного имущества. Согласно найденным в машине рапортам командиров, в ряде боевых машин подразделения отсутствуют стационарные средства связи и необходимое оборудование. Личные документы россиян станут частью доказательной базы в международных судах", – подчеркнули в Минобороны.

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