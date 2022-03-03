В Пинске судили матерей, протестующих против войны в Украине 11 3.03.2022, 19:09

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В воскресенье пинчане собрались на площади.

Как сообщает «Медиа-Полесье», в воскресенье 27 февраля группа пинчан собралась на площади Ленина. Некоторые держали в руках плакаты с надписями «Нет войне!». Милиция задержала девятерых, предъявив им обвинение в участии в «несанкционированном массовом мероприятии».

Пятерых из них в суд доставили уже в понедельник. Результат рассмотрения административных дел таков: двое парней после вынесения постановления о административном аресте сроком на 15 суток сразу же отправили в ИВС отбывать наказание, ещё двоим назначен штраф в размере 100 и 20 базовых величин соответственно, девушке – 50 базовых.

Административные дела в отношении ещё троих задержанных, ими оказались женщины, имеющими на иждивении несовершеннолетних детей, рассматривались в среду. Все они признаны виновными в инкриминированном им деянии. Двоим назначен штраф в размере 50 базовых величин, третьей – 45.

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