В Энергодаре снаряды врага попали в жилые дома 3.03.2022, 19:24

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В городе отсутствует водоснабжение.

На блокпосту в Энергодаре идет бой, снаряды врага попали в жилые дома, начался пожар.

Об этом в Telegram сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

"На блокпосту продолжается бой. Наши ребята оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел", - написал он.

По словам Орлова, по предварительной информации, на бульваре Каштановый, улице Молодежная во время обстрела пострадали несколько домов.

В то же время, на бульваре Каштановый, 6 из-за попадания в дом начался пожар в квартире на 7-м этаже. Спасатели отправились на место происшествия.

"Есть ли раненые, сейчас уточняется", - добавил городской голова.

Позже он сообщил, что в городе из-за обстрелов российских военных отсутствует водоснабжение, в некоторых микрорайонах нет света.

"В городе энергетиков из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света", - написал он.

В Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, подошли вражеские войска. Люди массово вышли на встречу с врагом и не пустили его в город.

3 марта городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что к городу приближается вражеская колонна из более 100 единиц тяжелой техники.

Он отметил, что враг обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения.

Орлов призвал горожан оставаться дома.

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