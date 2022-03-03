«Видели бы вы, как те драпали!»: ВСУ уничтожили колонну кадыровцев 3.03.2022, 19:28

4,966

Оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать.

В четверг, 3 марта, подразделения ВСУ разбили колонну кадыровцев.

Об этом сообщил в Facebook военный корреспондент Роман Бочкала, пишет unian.net.

"Разхерячили колонну кадыровцев. Локацию не сообщаю. Видели бы вы, как те драпали! Сейчас где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление", - говорится в его сообщении.

В целом, по словам журналиста, у врага паника: оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».