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«Видели бы вы, как те драпали!»: ВСУ уничтожили колонну кадыровцев

  • 3.03.2022, 19:28
  • 4,966
«Видели бы вы, как те драпали!»: ВСУ уничтожили колонну кадыровцев

Оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать.

В четверг, 3 марта, подразделения ВСУ разбили колонну кадыровцев.

Об этом сообщил в Facebook военный корреспондент Роман Бочкала, пишет unian.net.

"Разхерячили колонну кадыровцев. Локацию не сообщаю. Видели бы вы, как те драпали! Сейчас где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление", - говорится в его сообщении.

В целом, по словам журналиста, у врага паника: оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать.

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