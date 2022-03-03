«Видели бы вы, как те драпали!»: ВСУ уничтожили колонну кадыровцев
- 3.03.2022, 19:28
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Оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать.
В четверг, 3 марта, подразделения ВСУ разбили колонну кадыровцев.
Об этом сообщил в Facebook военный корреспондент Роман Бочкала, пишет unian.net.
"Разхерячили колонну кадыровцев. Локацию не сообщаю. Видели бы вы, как те драпали! Сейчас где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление", - говорится в его сообщении.
В целом, по словам журналиста, у врага паника: оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать.