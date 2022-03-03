Бомбардировка Россией Чернигова: из-под завалов изъяли тела уже 33 погибших

Бомбардировка Россией Чернигова: из-под завалов изъяли тела уже 33 погибших1
- 3.03.2022, 20:14
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В связи с обстрелами спасательные работы приостановлены.
В Чернигове из-под завалов извлекли тела уже 33 человек, погибших в результате авиационных ударов оккупантов, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"По состоянию на 19:20 (по Минску) в результате авиационных ударов в города Чернигов из-под завалов извлечены тела 33 погибших и 18 травмированных", - говорится в сообщении.
В связи с обстрелами спасательные работы приостановлены.
Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова. Повреждено много многоквартирных домов.
Кроме того, российская авиация атаковала две школы и частные дома в Чернигове.