Украинские военные захватили возле Чернигова тяжелую систему вооружения «Солнцепек» 1 3.03.2022, 20:25

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Видеофакт.

На Черниговщине близ Мены украинцы захватили машину из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Буратино" (усовершенствованная версия - ТОС-1А "Солнцепёк"). Об этом сообщает lb.ua.

По данным издания, на распространяющееся в сети видео, скорее всего, транспортно-заряжающая машина из состава комплекса – ТЗМ-Т.

На видео отмечается, что установка ТОС-1А "Солнцепек" захвачена с полным боекомплектом.

Тяжелая огнеметная система – одна из систем вооружения, предназначенная для выведения из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объемным взрывом. Для уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Уничтожение производится полем высокой температуры и избыточным давлением.

В 2001 году на вооружение российской армии была принята усовершенствованная система ТОС-1А «Солнцепек».

Напомним, 1 марта 2022 года ВСУ в Донецкой области захватили пусковую установку этой системы.

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