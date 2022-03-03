Чехия прекращает выдачу виз белорусам

Чехия прекращает выдачу виз белорусам10
- 3.03.2022, 20:33
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Решение вступает в силу с 5 марта.
Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз белорусам. Решение вступает в силу с 5 марта.
Такое решение принято из-за причастности режима Лукашенко к агрессии против Украины.
«Правительство приняло решение прекратить прием и обработку заявлений на получение виз и разрешений на долгосрочное и постоянное проживание для граждан Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Исключением станет выдача виз в гуманитарных целях. Запрет также не коснется тех белорусов, которые уже имеют вид на жительство в Чехии.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении граждан России.