Чехия прекращает выдачу виз белорусам 10 3.03.2022, 20:33

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Решение вступает в силу с 5 марта.

Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз белорусам. Решение вступает в силу с 5 марта.

Такое решение принято из-за причастности режима Лукашенко к агрессии против Украины.

«Правительство приняло решение прекратить прием и обработку заявлений на получение виз и разрешений на долгосрочное и постоянное проживание для граждан Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Исключением станет выдача виз в гуманитарных целях. Запрет также не коснется тех белорусов, которые уже имеют вид на жительство в Чехии.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении граждан России.

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