В Сети показали документы ликвидированных в Украине российских оккупантов
- 3.03.2022, 20:41
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Советник главы МВД Украины призвал российских матерей выходить на протесты с требованием остановить войну.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал документы ликвидированных русских оккупантов в Украине.
Их он показал в своем Телеграмм-канале.
«Пусть родители знают, что Путин погнал своих детей на убой в Украину. Они уже не вернуться домой. Пусть выходят на улицу и останавливают войну!» - говорится в его сообщении.