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В Сети показали документы ликвидированных в Украине российских оккупантов

  • 3.03.2022, 20:41
  • 6,794
В Сети показали документы ликвидированных в Украине российских оккупантов

Советник главы МВД Украины призвал российских матерей выходить на протесты с требованием остановить войну.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал документы ликвидированных русских оккупантов в Украине.

Их он показал в своем Телеграмм-канале.

«Пусть родители знают, что Путин погнал своих детей на убой в Украину. Они уже не вернуться домой. Пусть выходят на улицу и останавливают войну!» - говорится в его сообщении.

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