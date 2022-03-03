Глава МИД Германии призвала прекратить нападки на белорусов 3.03.2022, 20:47

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Анналена Бербок

Война в Украине — это война Путина.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки из-за войны в Украине на проживающих в Германии россиян и белорусов. Об этом она написала у себя в Twitter.

«Война в Украине — это война Путина. Те, кто враждебно относится к белорусам или россиянам в Германии, нападают не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования. Мы держимся вместе. Мы сильнее ненависти», — отметила она.

Напомним, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ей не хотелось бы видеть, как ответственность за преступления Владимира Путина и Александра Лукашенко сваливают на невинных людей из-за их национальности

— Среди таких мы найдем людей разных национальностей, и я не сомневаюсь, что русские и белорусы, проживающие в Литве, действительно патриоты нашей страны, вместе со всеми нами совместно поддерживают Украину, участвуют в гражданских инициативах, вносят свой посильный вклад, и я очень прошу, чтобы эти темы не становились дополнительной пищей для российской и белорусской пропаганды, так как это было бы абсолютной ложью, — сказала Шимоните.

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