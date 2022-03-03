CNN: Россия запустила более 480 ракет по территории Украины с момента вторжения 3.03.2022, 20:54

1,908

Украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются эффективными.

Россия запустила более 480 ракет по территории Украины с начала вторжения, заявил неназванный высокопоставленный чиновник Минобороны США, передает СNN (переовд — nv.ua).

Из этих 480 «более 230» были запущенный из территории Украины, их оккупанты завезли в страну с помощь мобильный комплексов, сказал чиновник.

По словам чиновника, еще около 160 ракет были запущены из России и около 70 из Беларуси, и очень небольшое количество, менее 10, из Черного моря.

Также США считают, что украинские «системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются неповрежденными» и «эффективными», сказал чиновник.

«Они по-прежнему могут летать на своих самолетах и использовать средства противовоздушной обороны», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».