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В Минске ОМОН задержал матерей белорусских солдат, которые молились в церкви за мир

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  • 3.03.2022, 21:04
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В Минске ОМОН задержал матерей белорусских солдат, которые молились в церкви за мир

Тихари были вокруг собора, а также внутри под видом пары.

Белорусских матерей задержали после молитвы за мир в Украине в минском Кафедральном соборе.

Как стало известно «Белсату», тихари и ОМОН были вокруг собора, а также внутри под видом пары среднего возраста.

После службы на выходе из храма произошли задержания. Известно о трех задержанных. Батюшка вышел и просил силовиков отпустить их, но его никто не послушал.

Сегодня матери Беларуси молились в православных храмах о прекращении атаки России на Украину.

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