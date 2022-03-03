В Минске ОМОН задержал матерей белорусских солдат, которые молились в церкви за мир

В Минске ОМОН задержал матерей белорусских солдат, которые молились в церкви за мир1
- 3.03.2022, 21:04
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Тихари были вокруг собора, а также внутри под видом пары.
Белорусских матерей задержали после молитвы за мир в Украине в минском Кафедральном соборе.
Как стало известно «Белсату», тихари и ОМОН были вокруг собора, а также внутри под видом пары среднего возраста.
После службы на выходе из храма произошли задержания. Известно о трех задержанных. Батюшка вышел и просил силовиков отпустить их, но его никто не послушал.
Сегодня матери Беларуси молились в православных храмах о прекращении атаки России на Украину.