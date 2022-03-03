Белоруска с Полесья – Лукашенко: Я требую вывести чужую армию из Беларуси!15
- 3.03.2022, 21:09
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Белорусам с украинцами делить нечего.
Жительница Малориты Людмила Романович написала письмо против войны на сайт администрации Лукашенко, передает «Солидарность».
«Я, гражданка Республики Беларусь, полешучка. Родились в 5 км от украинской границы, живу в 15 км от украинской границы. Всю жизнь говорю на диалекте украинского языка. С удовольствием пользуюсь белорусским языком.
Я вижу опасность, в которую втравил нас Путин со своими войсками. Мы не можем принимать в этом участие. Страна Беларусь – это не чья-то там дача: кого хочу, того и приглашаю на шашлыки. Я требую вывести чужую армию из Беларуси!
Украинцы нам не чужие. И таким, как я и господин Лукашенко, стоит подумать о том, сколько в нас украинской крови. Мне стыдно, что с нашей земли летят ракеты в сторону мирных жителей Украины.
Боюсь, что белорусских сыновей могут отправить на мясорубку. Полешук не должен убивать полешука по ту сторону границы. Полешуки с украинской стороны не должны считать белорусских полешуков убийцами. Нам с украинцами делить нечего.
У каждого из нас есть свой участок земли. Мы гордились нашими добрососедскими отношениями. Господин Лукашенко не уставал об этом говорить. Я хочу, чтобы господин Лукашенко вспомнил, как он обещал украинцам, что никто из Беларуси никогда не придет к ним с оружием. Мы не бандиты. Наши дети не оккупанты.
Я хочу, чтобы мои требования и взгляды были услышаны в администрации, и в Беларуси и в Украине. Я вообще против любой войны. А война с Украиной просто недопустима. Я одной крови с ними. Одной культуры и одного языка».