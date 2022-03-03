Белоруска с Полесья – Лукашенко: Я требую вывести чужую армию из Беларуси! 15 3.03.2022, 21:09

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Людмила Романович

Белорусам с украинцами делить нечего.

Жительница Малориты Людмила Романович написала письмо против войны на сайт администрации Лукашенко, передает «Солидарность».

«Я, гражданка Республики Беларусь, полешучка. Родились в 5 км от украинской границы, живу в 15 км от украинской границы. Всю жизнь говорю на диалекте украинского языка. С удовольствием пользуюсь белорусским языком.

Я вижу опасность, в которую втравил нас Путин со своими войсками. Мы не можем принимать в этом участие. Страна Беларусь – это не чья-то там дача: кого хочу, того и приглашаю на шашлыки. Я требую вывести чужую армию из Беларуси!

Украинцы нам не чужие. И таким, как я и господин Лукашенко, стоит подумать о том, сколько в нас украинской крови. Мне стыдно, что с нашей земли летят ракеты в сторону мирных жителей Украины.

Боюсь, что белорусских сыновей могут отправить на мясорубку. Полешук не должен убивать полешука по ту сторону границы. Полешуки с украинской стороны не должны считать белорусских полешуков убийцами. Нам с украинцами делить нечего.

У каждого из нас есть свой участок земли. Мы гордились нашими добрососедскими отношениями. Господин Лукашенко не уставал об этом говорить. Я хочу, чтобы господин Лукашенко вспомнил, как он обещал украинцам, что никто из Беларуси никогда не придет к ним с оружием. Мы не бандиты. Наши дети не оккупанты.

Я хочу, чтобы мои требования и взгляды были услышаны в администрации, и в Беларуси и в Украине. Я вообще против любой войны. А война с Украиной просто недопустима. Я одной крови с ними. Одной культуры и одного языка».

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