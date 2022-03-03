Что сейчас происходит в разных городах Беларуси 20 3.03.2022, 21:17

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И это еще далеко не все санкции вступили в силу.

Вот небольшая подборка того, что происходит в разных городах Беларуси. И это еще далеко не все санкции вступили в силу.

«Сын в отпуске за свой счет. Строительство. Зарплата задержана. Т е выплаты идут по сто рублей в две недели. И то начали гроши выплачивать после визита прокурора в организацию. Денег нет».

«Молодечно, успешное предприятие, работает в основном на экспорт - переходит на трехдневку. Вместо двух смен будет работать одна».

«Работаем с импортом промышленного инструмента из Германии. Поставки все остановлены. Станки и оборудование - тоже. Весь импорт из Европы остановился. Промышленные предприятия из-за этого тоже скоро остановятся».

«Ивацевичдрев» закрывается. Европейские партнёры разорвали все контракты. Сейчас бухгалтерия в ужасе пытается найти средства выплатить людям последнюю зарплату. А потом всех на улицу — 850 человек, градообразующее предприятие».

«В Бресте предприятие в газовой отрасли переходит на 4-дневку на два месяца. Нет комплектующих. Поставки были из Украины и Прибалтики».

Компания, производитель машинных масел в отпуске за свой счёт со 2-го по 9-е марта».

«На «Санта Бремор» перестали делать продукцию в Евросоюз. Только Россия, Беларусь. ОАЭ и Болгария. Причём ОАЭ и Болгария – небольшие партии. Сейчас выгоняют в отпуска. Что дальше – неизвестно».

«Строительное управление в Минске. Заработная плата работникам не выплачена еще даже за январь. Народ сидит и работает за надежду. Более смелые работники посылают и увольняются. Сокращают количество рабочих дней.

Оплата состоит из оклада (400 рублей) и премии (все остальное). Идет разговор, что премии урежут на 50 процентов. По ощущениям народ просто кинут. Расчетники не дали».

«В Бресте швейников отправляют в отпуск за свой счёт на два месяца из за перебоев с поставкой материалов».

«РУП «Национальный аэропорт Минск». В марте всем, кто работает по 5-дневке, надо нужно взять дня за свой счёт. Кто в смену (два через два или день/ночь) - 3 дня за свой счёт».

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