Илон Маск адаптирует Starlink для Украины 1 3.03.2022, 21:29

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Илон Маск

Американский миллиардер поддерживает Украину в борьбе с рашистами.

Американский изобретатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск адаптирует Starlink для Украины, пишет «Униан».

«Обновляем программное обеспечение для снижения пикового потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.

Включен мобильный роуминг, поэтому антена может поддерживать сигнал во время движения транспортного средства», - сообщил Маск.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

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