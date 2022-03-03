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Британская компания получила доступ к переговорам российских войск в Украине

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  • 3.03.2022, 21:33
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Британская компания получила доступ к переговорам российских войск в Украине

Российская армия переговаривается практически без шифрования.

Британская компания ShadowBreak Intl получила в свое распоряжение большое количество данных по радиопереговорам российских войск, участвующих в войне против Украины, передает «Новое время».

В своем треде в Twitter компания объясняет, что российская армия переговаривается практически без шифрования и часто использует мобильные телефоны. Благодаря этому многие переговоры фактически доступны для перехвата, а украинские военные активно включют глушилки, которые мешают россиянам координироваться.

Многие переговоры показывали большие проблемы с координацией действий между разными подразделениями; некоторые даже вели беспорядочную стрельбу друг по другу. Многие БРГ были оснащены обычными аналоговыми рациями, а материально-техническое оборудование банально отсутствовало.

Вокруг перехвата переговоров сейчас образовалось целое сообщество, которое в данный момент сканирует все частоты и записывает все, что представляет хотя бы минимальный интерес. То, что это возможно, демонстрирует ужасную неподготовленность российской армии, отмечает ShadowBreak Intl.

«Вскоре мы выложим в открытый доступ еще больше необработанных записей для журналистов и переводчиков. Мы надеемся, что сумеем пролить свет на поистине исторический момент, когда регулярную армию могут отслеживать тысячи простых людей», — пишет компания в конце треда.

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