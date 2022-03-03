Вакарчук из Днепрогэса показал, куда нужно идти России

Вакарчук из Днепрогэса показал, куда нужно идти России3
- 3.03.2022, 21:35
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Фотофакт.
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в Запорожье рассказал, что движение через дамбу Днепрогэса надежно защищено от российских солдат.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
По его словам, город Запорожье надежно защищен.
"Я сейчас в Запорожье прямо на Днепре. Все хорошо защищено, ребята уверенно и наголо дают отпор врагу. Запорожье с боевым духом на 200%. В каждом городе так. Мы не дадим врагу сделать ни шагу, потому что с такими духом, армией и теробороной у них нет шансов. Мы победим! Слава Украине!", - сказал певец.
Он также разместил фото возле таблички, показывающей направление движения для России.