Экономист: В Беларуси ажиотаж в банках, в магазинах, на вокзалах, в обменниках 5 3.03.2022, 21:40

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В результате войны и санкций уровень жизни в Беларуси существенно упадет.

Такое мнение Филину высказал экономист Лев Марголин.

– Мы видим ажиотаж в банках, в магазинах, на вокзалах, в обменниках – значит, беспокойство есть. Ажиотаж не достиг того уровня, когда объявляют чрезвычайное или военное положение, но люди понимают, что нужно запастить определенным объемом припасов, создать так называемый тревожный чемоданчик, быть готовым к любому развитию событий.

– Как на уровень жизни в Беларуси повлияют новые санкции? Их все вводят и вводят, не успеваешь запоминать.

– Приведу простой пример. Есть предприятие «Гродно-Азот», на котором работает несколько тысяч человек. Появилась информация, что загруженные там вагоны возвращаются обратно. Азотные удобрения – продукция объемная, отправлять большие запасы на склад не получится.

Что в результате? Скорее всего, работников в связи с простоем будут переводить на две трети оклада. Сначала на две недели, потом на месяц, потом на более длительный период.

Если люди зарабатывали, условно говорят, полторы тысяч рублей, их переведут на тысячу. А по мере обесценивания белорусского рубля эта сумма будет равняться уже не 400 долларам, а, скажем, 200.

И скорее всего, из-за санкций такое будет происходить на многих предприятиях.

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