«Укроборонпром» начал ремонт трофейной военной техники РФ 6 3.03.2022, 21:58

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Послужит армии Украины.

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" начали принимать трофейную военную технику российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр Миротворец.

Так, например, в "Укроборонпроме" показали, в каком состоянии поступил на ремонт бронеавтомобиль "Тигр" российской армии, уцелевший при разгроме очередной колонны вражеской техники.

"Это СБРМ "Тигр". Почти новая, маленький пробег, двигатель, коробка и ходовая целы. Имеются следы обгорания и небольшие остатки органики".

Инженеры "Укроборонпрома" уже приступили к изучению и ремонту бронеавтомобиля.

После ремонта трофейная техника поступит в ВСУ и ТРо для выполнения боевых задач по отражению военной агрессии РФ против Украины.

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