Мэр Чернигова - россиянам: Вы бомбите украинские города и уничтожаете свое будущее 5 3.03.2022, 22:10

2,428

Владислав Атрошенко

РФ разрушает себя как государство.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко выступил с обращением - он обвинил россиян в бомбардировке украинских городов. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram, пишет apostrophe.ua.

Чиновник обратился к жителям Черниговщины, у которых есть родственники и друзья в России и Беларуси с призывом рассказать им о том, что на самом деле происходит в Украине. Он отметил, что у россиян и белорусов нет объективной информации.

"Три-четыре минуты назад российские бомбардировщики разбомбили две школы. Есть жертвы среди военных и среди гражданских. Бомбили эти же бомбардировщики жилые дома по многим адресам города Чернигова. Дайте россиянам эту информацию - куда, за какие ценности и за что идут отдавать свои жизни 20-летние пацаны? За что воюют здесь россияне?", - заявил Атрошенко.

Мэр города отметил, что на сегодняшний день в Украине все ненавидят Россию, поскольку она воюет с мирным населением нашей страны.

"Россия, бомбя города, уничтожает будущее своих детей и внуков, превращается в международного изгоя. Она разрушает себя как государство. И Беларусь - тоже. Путин и российская армия воюет не с "фашистами", а с народом Украины, который победить нельзя. Мы даже ценой своей жизни будем защищать свою землю", - заявил Атрошенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».