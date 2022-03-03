Генштаб ВСУ: Белорусские десантники, которые стоят возле границы Украины, не хотят воевать на стороне РФ 16 3.03.2022, 22:13

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Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 19:00 по Минску, 3 марта, на восьмой день полномасштабного вторжения России.

В Facebook Генштаба сказано, что на Волынском направлении ВСУ удерживают определенные рубежи. На территории Беларуси в лесу находится 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада белорусских вооруженных сил. По данным Генштаба, командование части получило приказ о пересечении границы с Украиной.

«Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае», — подчеркнули в ВСУ.

На Северщине механизированные и танковые части держат оборону на рубежах вокруг Чернигова. На Слобожанщине механизированные части ВСУ эффективно ведут оборонные бои с превосходящими силами врага и имеют успех на отдельных направлениях, оккупанты несут большие потери.

«Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы российских захватчиков и не допустила выход противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь остается примером героического сопротивления российской орде», — подчеркивается в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на временно оккупированных территориях Донбасса Россия формирует части из резервистов, призванных в январе-феврале 2022 года, — их планируют перебросить под Харьков. Мобилизованные мужчины выражают острое недовольство.

На Приморском направлении подразделения ВСУ проводят оборонную операцию и прикрывают часть побережья. Украинские защитники не допускают прорыва противника из района Херсона и Николаева.

«Группировка обороны Киева продолжает отражать наступления врага, наносить ему огневое поражение и удерживать оборонные рубежи вокруг города и основных аэродромов. Не имея успеха, противник прибегает к обстрелам гражданских домов с юго-западных окраин украинской столицы. Наряду с этим захватчики вызывающе действуют также в информационном пространстве, распространяя дезинформацию и материалы кремлевской пропаганды. Доверяйте только проверенным информационным ресурсам», — добавили в Генштабе.

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