В бою за Гостомель спецназ ГУР уничтожил 20 боевых машин российского десанта 3.03.2022, 22:23

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Бой за пригород Киева продолжается.

Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины сегодня уничтожил 20 российских боевых машин в бою за Гостомель, пригород Киева, в котором расположен аэродром Антонов, сообщает ГУР.

Отмечается, что бой за контроль над городом продолжается. В районе местного стеклозавода, на 19:30 (по Минску), было уничтожено еще 10 боевых машин российского десанта.

В целом в течение дня спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин врага.

Бой ведет сведенная группа спецназа под руководством ГУР и подготовленные ими местные группы сопротивления.

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