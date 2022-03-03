В бою за Гостомель спецназ ГУР уничтожил 20 боевых машин российского десанта
- 3.03.2022, 22:23
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Бой за пригород Киева продолжается.
Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины сегодня уничтожил 20 российских боевых машин в бою за Гостомель, пригород Киева, в котором расположен аэродром Антонов, сообщает ГУР.
Отмечается, что бой за контроль над городом продолжается. В районе местного стеклозавода, на 19:30 (по Минску), было уничтожено еще 10 боевых машин российского десанта.
В целом в течение дня спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин врага.
Бой ведет сведенная группа спецназа под руководством ГУР и подготовленные ими местные группы сопротивления.