Российский финансист: Дорогой фондовый рынок, покойся с миром 1 3.03.2022, 22:30

2,370

Александр Бутманов

Брокер в прямом эфире РБК выпил «за упокой».

Российский экономист, эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов стал гостем выпуска специальной программы «Торги по-новому», которая вышла на You-Tube-канале «РБК Инвестиции» и была посвящена теме иностранных акций и возможного вложения денег в теперешних условиях, пишет «Солидарность».

Телеведущая спросила у основателя инвестиционного клуба «Союзники» Бутманова, надеется ли он остаться в профессии или биржевые стратегии — уже атавизм. Экономист вначале отшутился, что в крайнем случае сможет, как четверть века назад, «работать Дедом Морозом», а затем достал из-под стола бутылку газировки:

— Кроме шуток, давайте быстренько я это сделаю. Я передаю привет Сергею Усиченко, который пил 13 лет назад за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ, — сказал Александр Бутманов. И немедленно выпил.

Единственное, что нашла сказать ведущая: «Я не буду комментировать этот флешмоб, потому что не хочу в это верить».

— Все, что я скажу, не является инвестиционным советом, — добавил позже экономист. — Тем людям, у которых на счетах осталось больше миллиона рублей, не имеет никакого смысла их снимать и держать, если вы их не переводите в валюту. По текущему курсу это делать бесполезно. Поэтому единственный способ защитить свои рублевые инвестиции — когда откроется фондовый рынок, покупать и оказывать поддержку российской экономике; а откроется рынок, скорее всего, минус 50% к прошлому закрытию.

Даже самые мощные брокерские компании находятся под ударом. Рубль нужно парковать в акции, как только у вас есть такая возможность, потому что ваши рубли могут быть проиграны, уничтожены, изъяты и так далее, а акции — это хотя бы имущество, которое правительство пока не догадалось или не стало изымать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».